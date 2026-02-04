Addnode Group Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Addnode Group Registered B hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,01 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,980 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Addnode Group Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 5,39 Prozent gesteigert.

Experten hatten einen Gewinn von 0,993 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1,55 Milliarden SEK erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,87 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Addnode Group Registered B 3,02 SEK je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,32 Prozent auf 5,79 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,76 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,22 SEK und einem Umsatz von 5,78 Milliarden SEK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at