Addnode Group Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Addnode Group Registered B präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 SEK erwirtschaftet worden.

Addnode Group Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,31 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,578 SEK sowie einem Umsatz von 1,44 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at