Addtech (B) Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Addtech (B) Un hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Addtech (B) Un 0,090 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 640,9 Millionen USD gegenüber 538,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,420 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,41 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,05 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at