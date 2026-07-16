Addtech (B) Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Addtech (B) Un ließ sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Addtech (B) Un die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 659,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 604,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at