Addtech Registered B präsentierte Quartalsergebnisse

Addtech Registered B hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,23 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,96 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,86 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,75 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,20 SEK prognostiziert, während der Umsatz bei 5,94 Milliarden SEK erwartet worden war.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7,95 SEK gegenüber 7,01 SEK je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,80 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 22,70 Milliarden SEK ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 8,58 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 22,78 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at