Addtech Registered B präsentierte Quartalsergebnisse

Addtech Registered B hat sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 SEK gegenüber 2,02 SEK im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 6,17 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Addtech Registered B 5,84 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at