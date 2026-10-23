Addtech Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Addtech Registered B präsentierte in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,10 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,79 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Addtech Registered B 5,91 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,45 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 2,22 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5,90 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.at