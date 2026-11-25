Addus HomeCare Aktie
WKN DE: A0YBKM / ISIN: US0067391062
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25.11.2026 17:21:47
Addus HomeCare: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, Addus HomeCare (NASDAQ:ADUS) reported total net service revenue of $387.7 million, up 7% year over year. Expanding regional scale matters for long-term investors because geographic coverage strengthens negotiating leverage with state Medicaid programs and managed care partners.
Three key takeaways from the call highlight how the business is positioning itself for growth.
Addus signed a definitive agreement to purchase AccentCare's personal care assets for $275 million, excluding its New York operations. The deal adds about 13,700 clients and $280 million in annualized revenue while expanding private-pay operations that don't rely on Medicaid reimbursement.
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|Ausblick: Addus HomeCare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Addus HomeCare Corp
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