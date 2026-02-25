Addus HomeCare: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Addus HomeCare hat am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,61 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,07 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 297,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 373,1 Millionen USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5,22 USD beziffert. Im Vorjahr waren 4,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 23,21 Prozent auf 1,42 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at