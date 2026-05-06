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06.05.2026 06:31:29
Addus HomeCare hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Addus HomeCare hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Addus HomeCare im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 363,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 337,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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