Addus HomeCare stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Addus HomeCare hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,10 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 362,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 289,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at