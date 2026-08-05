Addus HomeCare verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Addus HomeCare hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 377,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 349,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at