Addus HomeCare zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Addus HomeCare hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,54 USD gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Addus HomeCare hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 387,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 362,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at