Xperi Aktie
WKN DE: A3DRWP / ISIN: US00676P1075
|
22.12.2025 18:22:28
ADEA Rises 30% On Revised Guidance After Disney Licensing Agreement
(RTTNews) - Adeia Inc. (ADEA) shares gained 30.15%, closing at $16.62, up $3.85, after the company said it raised its full-year 2025 financial outlook, driven largely by the execution of a long-term media intellectual property licensing agreement with The Walt Disney Company and stronger deal momentum.
The stock opened near $13.80, reached an intraday high of $16.98, and touched a low of $13.75, compared with a previous close of $12.77. ADEA trades on the NasdaqGS.
Adeia raised its 2025 revenue guidance to approximately $425 million-$435 million, up from prior forecasts of $360 million to $380 million. The company also boosted its expected net income range to about $96.4 million to $113.9 million and adjusted EBITDA to roughly $257.1 million-$265.1 million, reflecting stronger performance and the impact of the Disney deal.
Trading volume was signaling strong investor interest following the outlook update and strategic announcement. ADEA's 52-week range is roughly $10.59 to $18.25, with the stock moving higher on the revised guidance and licensing news.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xperi Holding Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distributionmehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: Xperi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Xperi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Xperi Holding Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distributionmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVorweihnachtliche Ruhe: ATX und DAX schließen kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten zum Wochenstart seitwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.