Adecco Q3 Net Income Rises; Organic Revenue Growth At 3.7% TDA

(RTTNews) - Adecco Group (ADEN.SW) reported third quarter net income attributable to shareholders of 113 million euros, 27 percent higher in constant currency, or up 27 percent reported from last year. Basic earnings per share was 0.65 euros compared to 0.53 euros. Adjusted net income attributable to shareholders was 138 million euros compared to 114 million euros, last year. EBITA excluding one-offs was 213 million euros, up 10 percent versus the prior year period on an organic basis. Adjusted EPS was 0.79 euros, up 17 percent from prior year.

Third quarter revenues were 6.00 billion euros, up 3.7 percent on an organic, trading days adjusted basis, or up 4 percent organic constant currency, and up 4 percent reported.

"We are taking steps to further simplify our organization, bringing related services together to most efficiently deliver the Group's full value to clients and capture growing demand. This evolution will strengthen our operating model, support margin progression and generate an incremental 75 million euros in annual run-rate savings by the third quarter of 2027. This is on top of the 200 million euros achieved in the last three years," Denis Machuel, CEO, said.

At prior close on SIX Swiss Exchange, Adecco shares were trading at 22.80 Swiss francs.

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