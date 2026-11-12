Adecco Aktie
WKN DE: A0YGQE / ISIN: US0067542045
|
12.11.2026 07:17:31
Adecco Q3 Net Income Rises; Organic Revenue Growth At 3.7% TDA
(RTTNews) - Adecco Group (ADEN.SW) reported third quarter net income attributable to shareholders of 113 million euros, 27 percent higher in constant currency, or up 27 percent reported from last year. Basic earnings per share was 0.65 euros compared to 0.53 euros. Adjusted net income attributable to shareholders was 138 million euros compared to 114 million euros, last year. EBITA excluding one-offs was 213 million euros, up 10 percent versus the prior year period on an organic basis. Adjusted EPS was 0.79 euros, up 17 percent from prior year.
Third quarter revenues were 6.00 billion euros, up 3.7 percent on an organic, trading days adjusted basis, or up 4 percent organic constant currency, and up 4 percent reported.
"We are taking steps to further simplify our organization, bringing related services together to most efficiently deliver the Group's full value to clients and capture growing demand. This evolution will strengthen our operating model, support margin progression and generate an incremental 75 million euros in annual run-rate savings by the third quarter of 2027. This is on top of the 200 million euros achieved in the last three years," Denis Machuel, CEO, said.
At prior close on SIX Swiss Exchange, Adecco shares were trading at 22.80 Swiss francs.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adecco SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|
11.11.26
|Ausblick: Adecco veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Adecco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Adecco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Adecco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Adecco SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt legt im Freitagshandel zu. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.