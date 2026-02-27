Adecco SA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Adecco SA hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Adecco SA ein EPS von 0,400 CHF je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Adecco SA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,54 Milliarden CHF. Im Vorjahresviertel waren 5,50 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatte Adecco SA ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 21,63 Milliarden CHF – das entspricht einem Abschlag von 1,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 22,04 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 2,29 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 23,08 Milliarden EUR, befunden.

Redaktion finanzen.at