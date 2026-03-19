Adecoagro: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Adecoagro veröffentlichte am 16.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 149,67 ARS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 163,47 ARS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Adecoagro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 597,73 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 393,67 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 102,130 ARS beziffert. Im Vorjahr waren 824,11 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Adecoagro in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 28,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 711,90 Milliarden ARS im Vergleich zu 1 329,02 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at