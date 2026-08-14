Adecoagro stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Adecoagro hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 176,12 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -202,180 ARS erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 857,77 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Adecoagro 470,84 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at