Adecoagro vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Adecoagro hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 393,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 415,9 Millionen USD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,080 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,30 Prozent auf 1,37 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Adecoagro 1,45 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at