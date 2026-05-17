LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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17.05.2026 16:02:03
Adeia's Chief Legal Officer Dumped Company Shares Worth $3.2 Million. What Does That Mean for Investors?
Kevin Tanji, Chief Legal Officer of Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA), disclosed an open-market sale of 99,342 shares for a total consideration of approximately $3.15 million according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($31.75); post-transaction value calculated from SEC Form 4 share count and reported position value.* 1-year performance calculated using May 13th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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