ADEKA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ADEKA präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 51,17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 45,76 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 96,92 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 94,11 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at