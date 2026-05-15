ADEKA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ADEKA hat am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 81,10 JPY gegenüber 57,13 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ADEKA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 119,77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 110,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 277,95 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ADEKA 245,55 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 416,56 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 407,15 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at