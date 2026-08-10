ADEKA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ADEKA ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ADEKA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 110,10 JPY, nach 71,22 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 117,04 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at