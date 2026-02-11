ADEKA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ADEKA veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 74,46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 75,87 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,23 Prozent zurück. Hier wurden 101,08 Milliarden JPY gegenüber 101,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at