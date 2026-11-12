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12.11.2026 06:31:28
ADEKA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ADEKA hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 85,56 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 51,17 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ADEKA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 106,11 Milliarden JPY im Vergleich zu 94,11 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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