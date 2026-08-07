ADENTRA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ADENTRA veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,34 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ADENTRA 1,23 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 840,5 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 826,9 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at