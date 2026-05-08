ADENTRA legte Quartalsergebnis vor

ADENTRA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 CAD, nach 0,230 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 771,8 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 778,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at