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11.11.2026 06:31:29
ADENTRA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ADENTRA veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 CAD gegenüber 0,580 CAD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 866,1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 815,4 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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