ADENTRA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ADENTRA äußerte sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

ADENTRA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,84 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,480 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat ADENTRA im vergangenen Quartal 721,6 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ADENTRA 742,3 Millionen CAD umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 3,88 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ADENTRA 2,67 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 3,14 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,99 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at