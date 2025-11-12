ADENTRA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ADENTRA hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

ADENTRA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,570 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,11 Prozent auf 815,5 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 775,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at