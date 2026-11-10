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10.11.2026 06:31:29
Ades hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ades hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,20 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,23 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,050 SAR prognostiziert, während der Umsatz bei 2,16 Milliarden SAR erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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