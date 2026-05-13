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13.05.2026 06:31:29
Ades öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ades präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,180 SAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 2,39 Milliarden SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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