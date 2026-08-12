Ades stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ades gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,170 SAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,39 Prozent auf 2,15 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,58 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,123 SAR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,15 Milliarden SAR geschätzt.

Redaktion finanzen.at