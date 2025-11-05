Ades: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ades stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Ades hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Milliarden SAR – ein Plus von 5,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ades 1,57 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,197 SAR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,65 Milliarden SAR in den Büchern stehen werden.

