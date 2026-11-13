Adese Alisveris Merkezleri Ticaret: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Adese Alisveris Merkezleri Ticaret hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,01 TRY. Ein Jahr zuvor waren -0,070 TRY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 264,8 Millionen TRY – eine Minderung von 12,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 304,1 Millionen TRY eingefahren.

Redaktion finanzen.at