adesso-Aktie gesucht: adesso rechnet mit weiter guten Geschäften

Zudem soll der operative Gewinn weiter zulegen. Beim Umsatz werde 2022 ein Wert zwischen 750 Millionen Euro bis 800 Millionen Euro angepeilt, teilte das seit Kurzem im SDAX notierte Unternehmen adesso am Dienstag in Dortmund mit. Das wäre ein Plus von bis zu 18 Prozent. Im vergangenen Jahr legte der Erlös, wie bereits bekannt, um 30 Prozent auf 678 Millionen Euro zu. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) peilt das Unternehmen einen Wert zwischen 90 Millionen und 95 Millionen Euro an. 2021 kletterte der um den Erlös aus einem Spartenverkauf bereinigte operative Gewinn um 40 Prozent auf 84,5 Millionen Euro. Die Prognosen für das laufende Jahr liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der von Bloomberg erfassten Experten.

Die adesso-Aktie klettert im XETRA-Handel zeitweise um 2,78 Prozent auf 221,50 Euro.

DORTMUND (dpa-AFX)