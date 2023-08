adesso-Aktie höher: Jefferies bestätigt adesso mit "Buy"

Unerwartet starkes Wachstum gehe beim IT-Dienstleister adesso mit einer schwächeren Marge einher, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen entsprechend an.

Die Papiere von adesso steigen via XETRA zwischenzeitlich um 0,54 Prozent auf 110,80 Euro an.

