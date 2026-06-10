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WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5

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Modernisierung 10.06.2026 11:58:00

adesso-Aktie höher: Millionenauftrag für Adesso: Bundesbank setzt auf IT-Dienstleister

adesso-Aktie höher: Millionenauftrag für Adesso: Bundesbank setzt auf IT-Dienstleister

adesso hat einen Auftrag von der Deutschen Bundesbank erhalten.

Der IT-Dienstleister werde in den nächsten Jahren die Zentralbank bei der Modernisierung ihres Kernbankensystems unterstützen, teilte das im Kleinwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Der Auftrag habe ein Gesamtvolumen im zweistelligen Millionenbereich und sei einer der Größten, die adesso SEDORTMUND (dpa-AFX)
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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