adesso Aktie
WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5
|Zahlenvorlage
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11.05.2026 09:49:00
adesso-Aktie tiefer: IT-Dienstleister wächst und bleibt bei Prognose
So reagieren Anleger auf die Zahlen
Anleger reagieren am Montag nach den Quartalszahlen zunächst euphorisch, verloren dann jedoch den Mut. Die seit Jahresbeginn deutlich unter Druck geratene Aktie des IT-Dienstleisters stieg vorbörslich auf Tradegate um 3,2 Prozent auf 60,60 Euro. Im XETRA-Haupthandel verliert die adesso-Aktie zeitweise 1,02 Prozent auf 58,10 Euro.
Die 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend sowie die 50-Tage-Linie als mittelfristiger Trendindikator wären damit wieder überwunden.
Analyst Henrik Paganetty von Jefferies sprach von "guten Zahlen zum ersten Quartal" und hob vor allem das starke Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hervor.
Außerdem verwies er darauf, dass der im SDAX notierte Konzern trotz des herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeldes weiterhin eine gute Nachfrage erwartet.
/men/stk
DORTMUND (dpa-AFX)
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