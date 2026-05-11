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Zahlenvorlage 11.05.2026 09:49:00

adesso-Aktie tiefer: IT-Dienstleister wächst und bleibt bei Prognose

adesso-Aktie tiefer: IT-Dienstleister wächst und bleibt bei Prognose

Der IT-Dienstleister adesso hat Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal trotz der Wirtschaftsflaute gesteigert.

Der Erlös kletterte im Jahresvergleich um 13 Prozent auf gut 398 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen am Montag in Dortmund mitteilte. Vor allem im Geschäft mit Energieversorgern und Versicherern punktete adesso. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 58 Prozent auf knapp 27 Millionen Euro zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,7 Millionen Euro nach einem Verlust von 7,3 Millionen ein Jahr zuvor. Die Prognose bestätige das Management, die Angebote träfen trotz der schwächeren Wachstumsaussichten in Deutschland auf eine gute Nachfrage, hieß es.

So reagieren Anleger auf die Zahlen

Anleger reagieren am Montag nach den Quartalszahlen zunächst euphorisch, verloren dann jedoch den Mut. Die seit Jahresbeginn deutlich unter Druck geratene Aktie des IT-Dienstleisters stieg vorbörslich auf Tradegate um 3,2 Prozent auf 60,60 Euro. Im XETRA-Haupthandel verliert die adesso-Aktie zeitweise 1,02 Prozent auf 58,10 Euro.

Die 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend sowie die 50-Tage-Linie als mittelfristiger Trendindikator wären damit wieder überwunden.

Analyst Henrik Paganetty von Jefferies sprach von "guten Zahlen zum ersten Quartal" und hob vor allem das starke Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hervor.

Außerdem verwies er darauf, dass der im SDAX notierte Konzern trotz des herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeldes weiterhin eine gute Nachfrage erwartet.

/men/stk

DORTMUND (dpa-AFX)

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