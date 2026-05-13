adesso SE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

adesso SE präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte adesso SE einen Gewinn von -0,540 EUR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 398,1 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adesso SE einen Umsatz von 353,4 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at