adesso SE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

adesso SE hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,87 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,67 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 330,2 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 374,6 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at