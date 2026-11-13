adesso SE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

adesso SE gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 3,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,87 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 423,1 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 374,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at