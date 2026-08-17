adesso SE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

adesso SE veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei adesso SE ein EPS von -0,340 EUR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 396,2 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 356,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at