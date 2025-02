Adesso zeigt sich für 2025 vorsichtig optimistisch

DORTMUND (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Adesso (adesso SE) nimmt sich für das laufende Jahr noch mehr vor. Der Umsatz solle auf 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro steigen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Freitag in Dortmund mit. Davon sollen zwischen 105 und 125 Millionen Euro als operativer Gewinn (Ebitda) beim Konzern hängen bleiben. Zwar dürfte die höhere Auslastung weiter anhalten, hieß es. "In einem grundsätzlich aber schwierigen makroökonomischen Umfeld sowie unter Berücksichtigung von Budgetverzögerungen im öffentlichen Sektor durch die Neuwahlen wird die reduzierte Einstellungsdynamik vorerst beibehalten", zeigte sich der Vorstand verhalten optimistisch. Die Adesso-Aktie legte nach Bekanntwerden der Nachrichten um ein Prozent zu.

Auf Basis vorläufiger Zahlen kletterte der Konzernumsatz des vergangenen Jahres um 14 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte dagegen um fast ein Viertel auf 98,3 Millionen Euro zu. Dabei kam Adesso die höhere Auslastung im zweiten Halbjahr zugute. Unter dem Strich verdiente der Konzern 10,2 Millionen Euro nach 3,4 Millionen im Vorjahr.

Die vollständigen Zahlen will der Vorstand am 27. März präsentieren./ngu/he