Adevinta B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Adevinta B veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,070 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 431,0 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten -0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Adevinta B mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 44,34 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,172 EUR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1,64 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at