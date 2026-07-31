ADF Foods stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ADF Foods hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 INR gegenüber 1,39 INR im Vorjahresquartal.

ADF Foods hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at