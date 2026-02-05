ADF Foods zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ADF Foods gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 INR. Im Vorjahresviertel hatte ADF Foods 1,71 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,91 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,47 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at