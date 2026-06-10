ADF Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ADF Group hat am 09.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,42 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,300 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 78,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 55,5 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 99,3 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at