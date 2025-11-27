Adgar Investment Development stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Adgar Investment Development hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Adgar Investment Development hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 ILS je Aktie gewesen.

Adgar Investment Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 84,2 Millionen ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,9 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at