Adhbhut Infrastructure hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Adhbhut Infrastructure lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 190,57 Prozent auf 1,5 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at